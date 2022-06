Roma, l'agente di Davide Frattesi incontra Tiago Pinto a Trigoria: si prova a chiudere

Alessandro Austini 29 giugno 2022 a

La Roma fa un passo in avanti nella trattativa per Davide Frattesi. Il procuratore del centrocampista, Beppe Riso, ha incontrato oggi il general manager giallorosso Tiago Pinto a Trigoria. Una riunione organizzata per provare a sbloccare l'affare con il Sassuolo.

Dopo aver raggiunto un'intesa di massima con la Roma per lo stipendio del ragazzo a circa 2 milioni di euro netti a stagione, ora Riso si sta occupando della mediazione fra i due club e Pinto gli ha dato mandato di lavorare ai fianchi con il Sassuolo. C'è una differenza di circa 7 milioni sulla valutazione del cartellino, che i giallorossi controllano ancora al 30%. I neroverdi ritengono che il 100% di Frattesi costi intorno ai 30 milioni, per la Roma non può valere più di 22-23. Come sempre accade nelle trattative, l'accordo si potrebbe trovare a metà strada, intorno ai 25 milioni, con l'aggiunta di eventuali bonus, oppure l'inserimento di una contropartita da parte dei giallorossi per ridurre l'esborso economico: Volpato uno dei nomi sul tavolo.

Adesso, forte del nuovo "mandato" ottenuto oggi da Pinto, Riso conta di riuscire ad avvicinare le parti nei prossimi giorni. La Roma vorrebbe portare il ragazzo in ritiro in Portogallo (partenza il 12 luglio) ma non sarà semplice, perché il Sassuolo non intende mollare la presa. Un aggiornamento della trattativa è previsto a breve.

