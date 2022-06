Roma, fatta per l'acquisto di Celik dal Lille. Al traguardo la trattativa per il terzo colpo di calciomercato

Filippo Biafora - Emanuele Zotti 30 giugno 2022 a

Missione compiuta. Tiago Pinto ha regalato a José Mourinho il terzo rinforzo in vista della prossima stagione: dopo Mile Svilar (atterraggio previsto per domani mattina alle 9.30 a Fiumicino) e Nemanja Matic, il general manager portoghese ha concluso la trattativa per l'acquisto di Mehmet Zeki Celik del Lille. Al termine di una lunga contrattazione, la Roma e il club transalpino hanno praticamente raggiunto un accordo per una cessione a titolo definitivo per poco meno 7 milioni di euro (più il 15% sulla futura rivendita). Il terzino invece aveva trovato un accordo con il club giallorosso da più di 25 giorni. Nella Capitale il turco percepirà un ingaggio da 2 milioni lordi a stagione più bonus, con il club che può contare sugli sgravi fiscali previsti dal decreto crescita. La fumata bianca è arrivata nel pomeriggio, con le parti che hanno trovato un punto di incontro: a Trigoria contano di far sbarcare il giocatore in città entro la fine della prossima settimana per metterlo a disposizione dello Special One. Percorso inverso quello che farà Ebrima Darboe: il gambiano è pronto a volare in Francia per riabbracciare Paulo Fonseca, nuovo allenatore del Lille.

