“Lotito pezzo di...”. Esplode la rabbia dei tifosi della Lazio per il caro biglietti

Si infiamma la situazione in casa Lazio, con i tifosi della Curva Nord furiosi con il presidente Claudio Lotito per la sua politica sui prezzi dei biglietti per le partite allo Stadio Olimpico. “Lotito pezzo di m…” lo striscione (foto Tmw) esposto dagli Ultras Lazio a Ponte Milvio, prima di partire in corteo verso il Foro Italico. Sono circa tremila i supporter biancocelesti che hanno deciso di restare all’esterno dell’impianto e di non seguire dal vivo la sfida con il Milan di Stefano Pioli, che si gioca lo scudetto.

