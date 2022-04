Milan in vendita, il fondo Elliott tratta la cessione con Investcorp

15 aprile 2022 a

a

a

Il Milan è in vendita e la proprietà ha già avviato i contatti con un fondo mediorientale. La voce arriva dalla Francia: secondo il quotidiano L’Equipe, il fondo Elliott starebbe pensando di cedere il club rossonero all’altro fondo Investcorp, con sede in Bahrain. Nella possibile operazione, sempre secondo L’Equipe, potrebbe rientrare anche il Lilla che ha la stessa proprietà del Milan.

Secondo i media inglesi, Investcorp, che ha tra i suoi azionisti il fondo sovrano di Abu Dhabi Mubadala Investment Co., sarebbe in trattative con Elliott Management Corp. per acquistare il Milan per un valore aziendale di 1 miliardo di euro. Per il momento i rappresentanti di Investcorp, Elliott e Milan hanno rifiutato di commentare. Investcorp ha ampliato le partecipazioni dagli Stati Uniti all’Asia nel tentativo di aumentare gli asset in gestione fino a 100 miliardi di dollari, dai circa 40 miliardi attuali. Gli altri investimenti di Investcorp in Italia includono marchi celebri come Gucci, Riva e Dainese.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.