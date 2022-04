Biglietti a ruba per Roma-Leicester. Su Ebay li rivendono già a 500 euro

20 aprile 2022 a

a

a

Una fila virtuale infinita. Poco più di sessantamila tifosi accontentati, gli altri resteranno fuori. La "febbre da Roma" sta toccando temperature altissime in queste ore, i biglietti per la semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester, in programma il prossimo 5 maggio allo stadio Olimpico, stanno andando letteralmente a ruba e nel giro di poche ore si arriverà a un altro soldout dopo quelli già registrati con la Salernitana e con il Bodo Glimt.

Con picchi di 120mila persone in coda ad attendere il proprio turno sul sito per acquistare il tagliando, la domanda supera l'offerta e chi resta a mani vuote, come sempre accade per gli eventi soldout, protesta.

La Roma ha dato priorità assoluta agli abbonati, consentendo loro di confermare prima il proprio posto e poi riservando un'altra fase di vendita dedicata per comprare altri biglietti a prezzi scontati.

La vendita libera è invece scattata alle 15, con prezzi nettamente superiori a quelli riservati agli abbonati. Per citare un esempio si passa da 14 euro a 105 euro per un biglietto di Tribuna Monte Mario.

E c'è subito chi prova ad approfittarsene: su Ebay sono già stati messi in vendita tagliandi a 500 euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.