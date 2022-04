Motori, Formula E: a Roma Evans vince la gara 1 su Jaguar

09 aprile 2022 a

Mitch Evans vince gara-1 dell’ E-Prix di Roma di Formula E. Sul circuito cittadino dell’Eur, scenario del round numero 4 del Mondiale, gran bagarre nel primo dei due appuntamenti del weekend, quello del sabato, terza vittoria in carriera per il pilota della Jaguar, partito dalla nona posizione. Con lui sul podio l’olandese Robin Frijns al volante dell’Envision e Stoffel Vandoorne su Mercedes, che scattava dalla pole position. L’italiano Antonio Giovinazzi (Dragon/Penske), che partiva tristemente ultimo in griglia, chiude in diciottesima posizione. Gara intensa e tirata, dopo nemmeno un giro si crea un ingorgo con quattro monoposto in collisione. Ad avere la peggio è Gunther che finisce contro il muro e si ritira: oltre a lui, non completeranno la gara De Vries e Rowland. Chiamata in pista la safety car per consentire di rimuovere i detriti, cinque giri di lancette abbondanti che la direzione di gara deciderà di far recuperare in coda ai 45 minuti regolamentari più giro conclusivo.

Vandoorne comanda la gara per larghi tratti, poi Frijns si porta in testa sfruttando l’attack mode che nel frattempo era stato abilitato. Finale intenso che sorride a Evans, che gestisce meglio l’energia e si porta al comando negli ultimi minuti, trionfando proprio su Frijns e Vandoorne che a lungo si erano scambiati la leadership della gara. Quarto Vergne, alle sue spalle Bird e Da Costa. Completano la top-10 Mortara, Wehrlein, Cassidy e Lotterer, undicesimo invece DiGrassi che ha fatto registrare il giro più veloce.

