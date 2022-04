Valentino Rossi e la Formula 1, siparietto con Lewis Hamilton

01 aprile 2022 a

a

a

Valentino Rossi e Lewis Hamilton, metti due leggende dei motori a parlare insieme di come si diventa piloti. L’occasione è l’incontro organizzato dallo sponsor IWC, giusto il tempo di scambiarsi un saluto - uno in collegamento video da Imola, l’altro in uno studio televisivo - e si fa sul serio.

Motori, su sky arriva anche Valentino Rossi sulle quattro ruote

Inizia il 9 volte campione del mondo sulle moto, alla vigilia del suo nuovo impegno sulle 4 ruote, con l’Audi nella Endurance, con il GT World Challenge Europe: «È una nuova avventura per me, sono molto eccitato. È il secondo capitolo della mia carriera e sono molto felice, vedremo come andrà». Hamilton, sette volte campione del mondo in F1, non ci pensa troppo su: «Quando vieni in Formula 1?». Risposta del "Dottore": «Sono troppo vecchio purtroppo...», con un sorriso e un pizzico di malinconia. «Naaaaaaa», la replica di Hamilton.

