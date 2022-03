“Together for Peace”. L'iniziativa per l'Ucraina in vista del derby Roma-Lazio: il messaggio

Daniele Rocca 18 marzo 2022 a

Il derby si avvicina. Appuntamento istituzionale in Campidoglio alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. In rappresentanza delle due squadre, il capitano della Lazio Ciro Immobile e il centrocampista della Roma, Sergio Oliveira. Il portoghese ha preso il posto dell’influenzato Lorenzo Pellegrini, che a questo punto è a rischio per la stracittadina. Esibita anche la maglia contro la guerra che le due formazioni indosseranno prima del fischio d’inizio. “Together for Peace”, la scritta insieme al cuore con la bandiera dell’Ucraina.

