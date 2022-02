Djokovic a Roma, sui social scoppia la bufera

17 febbraio 2022 a

Djokovic agli Internazionali di tennis di Roma diventa un caso sui social. La sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, aveva annunciato che il campione potrà giocare al torneo romano previsto in primavera: «E' uno sport all’aperto e non è previsto il green pass rafforzato: quindi se Djokovic vorrà venire a giocare in Italia, potrà farlo. Magari non utilizzando alberghi e ristoranti».

Djokovic e il vaccino, la presa in giro di Ryanair diventa virale: come lo umiliano

Sui social, però le parole della Vezzali hanno scatenato un putiferio. "Salta agli occhi la differenza con chi dal 15/2 è a casa perché #novax senza #gp: non è il gp, sono i soldi", "Mi auguro che non parli a nome del governo. Pena e Vergogna", E ancora: "Questo perché la signora #Vezzali fa la splendida dichiarazione senza senso e rispetto: “Djokovic può giocare a Roma senza essere vaccinato, nei campi all’aperto può andare ma senza hotel o ristoranti”...Non significa niente...e spogliatoi e zone condivise??".

