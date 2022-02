Massimo Galli attacca Djokovic sul vaccino

16 febbraio 2022 a

a

a

Massimo Galli attacca Novak Djokovic durante la puntata de "L'aria che tira" andata in onda su La7 mercoledì 16 febbraio. Poi il medico stempera un po' il discorso ma il succo è ben chiaro. La conduttrice del programma Myrta Merlino chiede all'infettivologo in collegamento cosa pensi del tennista che ha deciso di non vaccinarsi anche a costa di rinunciare ai prossimi tornei di Roland Garros e Wimbledon. "La decisione di Djokovic è stupida - tuona Galli - O è una persona fobica oppure diciamo che ha fatto una scelta quantomeno personale".

Il vaccino Novavax è sparito. L'interrogazione a Zingaretti: ennesimo favore a Big Pharma

Poi Galli torna a parlare anche dell'importanza di non mollare all'improvviso le misure di contenimento del contagio. "Nella lotta contro il Covid siamo solo alla fine del primo tempo - prosegue Galli parlando con la Merlino - Soprattutto nei Paesi ricchi la situazione sta migliorando nettamente ma non sappiamo quello che potrà accadere in autunno. Questa storia mi sembra di averla già vista. La lezione della pandemia è stata davvero pesante".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.