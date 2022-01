Joao Sacramento si separa da José Mourinho: la Roma cambia il vice-allenatore

Emanuele Zotti 01 gennaio 2022 a

Cambio nello staff tecnico di José Mourinho. Ad affiancare lo Special One durante la sua avventura sulla panchina della Roma non sarà più Joao Sacramento: il tecnico giallorosso e il trentaduenne portoghese - che fino all’ultima gara del girone d’andata aveva ricoperto il ruolo di allenatore in seconda - hanno deciso di interrompere la loro collaborazione. Un rapporto iniziato nel 2010, quando Sacramento inviò a Mourinho un file sui suoi metodi di allenamento e sulla preparazione delle partite: lo studio impressionò il tecnico che scelse di inserirlo nel suo team fedelissimi fino a farlo diventare suo vice.

Il ruolo di Sacramento (era in carica dallo scorso luglio e non sono stati ancora resi i noti i motivi dell'addio) è stato affidato a Salvatore Foti, nominato nuovo vice dopo l’addio di Sacramento. Il trentatreenne palermitano - con un passato da giocatore con le maglie di Sampdoria e Lecce - ha già svolto il ruolo di collaboratore tecnico di Marco Giampaolo sulle panchine di Sampdoria, Milan e Torino. Adesso avrà l’opportunità di apprendere gli insegnamenti di uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio.

