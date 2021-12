Il bodyguard di Wanda Nara si tradisce sui social. Roba vietata ai minori, e Mauro Icardi si vendica

30 dicembre 2021 a

Esce allo scoperto Agustin Longueira, il bodyguard ex militare che ha accompagnato Wanda Nara nel suo viaggio - con i figli ma senza il suo Mauro Icardi - in Argentina. I giornali di gossip argentini avevano subito colto una lampante intesa tra la modella argentina e agente del marito calciatore con la bella guardia del corpo.

Secondo molti Wanda voleva far pagare a Maurito i presunti tradimenti e così non ha fatto nulla per nascondere una certa vicinanza con l'ex militare. Il quale dopo qualche giorno ha abbandonato l'aplomb soldatesco e si è lasciato andare ad affermazioni forti che evidentemente sono arrivate subito a Parigi.

Longueira è diventato una piccola star e dialoga spesso con i follower di Instagram. In una serie di domande e risposte ha affermato di amare Wanda, definita "un genio assoluto". Il bodyguard non si è nascosto neanche sulle domande più dirette come quella "ti piacerebbe entrare in Wanda?". "Chi non vorrebbe?", ha detto ribadendo di provare molto amore per la moglie del calciatore del Psg. Che non rappresenterebbe un problema, perché Agustin si dice favorevole a iniziare una relazione con una donna sposata.

Tutto avvenuto sui social ed è facile immaginare come l'abbia presa Mauro Icardi. Anche perché, secondo il giornalista argentino Rodrigo Lussich, il calciatore avrebbe preso provvedimenti e imposto il licenziamento del bodyguard. Basterà a far tornare il sereno nella coppia?

