Tutti i big della Juve si inchinano a Ronaldo tranne uno. Chi manca all'appello dei peana social

Tutti, o quasi, si inchinano a Cristiano Ronaldo. Ringraziamenti e osanna a social unificati da parte dei giocatori della Juventus dopo l'ufficialità del trasferimento del campione portoghese al Manchester United dopo tre anni a Torino.

"Abbiamo condiviso tanti momenti e per me è stato un piacere viverli accanto a te. Mentalità, professionalità e voglia di migliorare sono gli insegnamenti che lascerai a me e al gruppo. In bocca al lupo per la nuova avventura Cristiano", scrive sui social Leonardo Bonucci che saluta così Ronaldo.

"È stato un piacere imparare, crescere e giocare con te. Oggi inizia una nuova fase della tua carriera e ti auguriamo tutto il meglio! A presto" si accoda Paulo Dybala. Rabiot scrive che è stato un piacere condividere "questi due anni con te sulla fascia sinistra e non solo", mentre Alvaro Morata ringrazia Cr7 e la sua famiglia per come si sono comportati e per "quanto avete sempre dato alla mia".

Messaggi di ringraziamento arrivano anche da Ramsey, de Ligt, Federico Chiesa ("È stato un piacere e un onore giocare con te"), Cuadrado e via dicendo. Insomma tutti i big bianconeri. Tranne uno. Ovvero capitan Giorgio Chiellini. Un silenzio social pesantissimo. Forse che lo juventino e leader della nazionale campione d'Europa è più attento alle ragioni societarie di altri colleghi?

