Cristiano Ronaldo chiede di lasciare la Juventus

Cristiano Ronaldo ha chiesto di lasciare la Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, Cr7 avrebbe deciso di porre fine alla sua esperienza a Torino. Il futuro del fuoriclasse portoghese è stato il tormentone di questi ultimi scampoli di mercato. E adesso arriva un passaggio fondamentale per definire cosa accadrà.

Tra Manchester e Torino, a Jorge Mendes tocca il non facile compito di trovare la "rotta" giusta. Con la consapevolezza che il tempo non è dalla sua parte. Il potente agente è al lavoro per definire il futuro di Cristiano Ronaldo.

