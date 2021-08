Cristiano Ronaldo stupisce tutti: clamoroso ritorno al Manchester United. Con tanti saluti a Guardiola

27 agosto 2021 a

a

a

Cristiano Ronaldo al Manchester United. Il clamoroso ritorno è realtà: mentre tutti aspettavano l'approdo di CR7 all'altra squadra di Manchester, il City allenato da Pep Guardiola, arriva l'accordo con i Red Devils, che pagheranno il cartellino alla Juventus 25 milioni di euro e garantiranno un biennale da 25 miilioni di sterline netti a stagione all'asso portoghese, mentre il City gli aveva offerto un solo anno di contratto.

Cristiano Ronaldo chiede di lasciare la Juventus

L'offerta dello United è già stata recapitata alla Juventus, il giocatore ha lasciato Torino e si è spostato a Lisbona, ora aspetta di poter sbrigare le formalità per accasarsi di nuovo a Old Trafford, dove ha giocato dal 2003 al 2009. Il ritorno di Ronaldo in Premier League è questione di ore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.