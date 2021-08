L'ultimo sfregio di Cristiano Ronaldo alla Juve e all'Italia. Come ringrazia i tifosi, "orrore" sui social

27 agosto 2021 a

Cristiano Ronaldo non ha mai voluto imparare l'italiano nei suoi due anni alla Juventus e il risultato si vede. Dopo l'addio ai colori bianconeri per il Manchester United, nonostante i messaggi d'amore per la Vecchia Signora, l'ultimo schiaffo ai tifosi che lo hanno applaudito all'Allianz Stadium per tre stagioni arriva proprio con il video di saluti. CR7 ha postato sul proprio profilo Instagram un filmato autocelebrativo delle sue prodezze in bianconero, che tra l'altro non sono riuscite a far vincere alla Juve la tanto agognata Champions League (a dire il vero neanche a raggiungere una semifinale europea).

Alla fine del video la coltellata al Paese che lo ha accolto. Un bel "GRAZZIE" scritto proprio così, a caratteri cubitali ma soprattutto con un errore da penna blu, la doppia zeta. Firmato Cristiano Ronaldo. Il video è stato visto in pochi minuti da 10 milioni di persone e tanti altri ne arriveranno perché, e qui alla beffa se ne aggiunge un'altra, il filmato (contenuto in un post e in una Instagram Story, e rilanciato su Facebook) non è stato rimosso nonostante la cantonata ortografica.

Che non è l'unica. perché anche nel commento che accompagna il post del campione portoghese c'è un altro errore. I tifosi bianconeri diventano "tiffosi". Anche qui, dopo quasi un'ora online il refuso resta lì senza che venga corretto. Ormai la testa di CR7 è già a Manchester e tanti saluti all'Italia (e all'italiano).

