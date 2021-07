Mancini e Chiellini alzano la coppa al Quirinale, Azzurri da Mattarella

12 luglio 2021 a

Il ct Roberto Mancini e il capitano Giorgio Chiellini sono scesi per primi dal pullman di fronte al Quirinale portando in mano il trofeo vinto a Wembley nella finale degli Europei. La squadra prima di entrare ha salutato la folla tifosi radunata in un via al lato del palazzo.

È arrivata a Piazza del Quirinale, acclamata dalla folla, la nazionale di calcio, campione d’Europa che ieri a Wembley ha battuto l’Inghilterra. La squadra di Roberto Mancini è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La piazza antistante il palazzo è stata chiusa e sono giunti alla spicciolata diversi tifosi con bandierine tricolore, magliette dei calciatori azzurri e trombette, per accogliere il pullman degli azzurri.

