Euro 2020, baby George allo stadio con il principe William e Kate Middleton: alla fine non ridono più

Dalle grasse risate alla delusione di baby George, William d’Inghilterra e Kate Middleton: “Non è la nostra giornata”. Ma Selvaggia Lucarelli li punge. L’Italia ha vinto Euro2020 battendo l’Inghilterra ai rigori e per di più nella storico catino di Wembley, ma il post finale è stato orrendo e indecoroso.

I sudditi di Sua Maestà non hanno preso la sconfitta (vista da oltre 31 milioni di telespettatori) con il famoso aplomb britannico. I 58.000 tifosi hanno lasciato gli spalti prima della cerimonia di “incoronazione” e peggio ancora hanno teso un agguato ai supporter italiani all’uscita dello stadio prendendoli a calci e pugni per sfogare la loro frustrazione, mentre i calciatori si sono dimostrati sleali e antisportivi.

Durante la premiazione, diversi giocatori si sono tolti immediatamente la medaglia del secondo posto, come a voler cancellare il simbolo della loro inferiorità sul campo. Non proprio “Tre Leoni”: è bello vincere però è altrettanto lodevole perdere con dignità e onore. In tribuna d’onore, invece, ha spiccato la delusione di George, primogenito del principe William d’Inghilterra.

Al gol di Shaw al 2’ del primo tempo ha esultato in maniera decisamente spocchiosa, quasi sguaiata, ma quando il portiere italiano Donnarumma ha parato il rigore decisivo, i volti di George, di William (presidente d'onore della Federcalcio inglese, nda) e della moglie Kate Middleton sono diventate tre maschere di delusione e amarezza. Il duca di Cambridge ha appoggiato le mani sulle spalle del figlio per nascondere la tristezza: è dal 1966 che la Nazionale inglese non vince un trofeo (l’ultima coppa fu macchiata dal gol fantasma di Hurst) e in effetti c’è poco da ridere.

"Vergognatevi". Inglesi nel caos, dramma nazionale inglesi e insulti razzisti per i rigori sbagliati

Così la giornalista Selvaggia Lucarelli ha postato sul suo account Instagram la foto: “Adesso George non ride più di noi”. Definitiva. Se il CT Gareth Southgate si è preso tutta la responsabilità della disfatta ai rigori, il duca di Cambridge ha pubblicato sui social un messaggio: “Abbiamo il cuore spezzato, congratulazioni agli azzurri per la grande vittoria. Inghilterra sei arrivata così lontano ma purtroppo questa non era la nostra giornata. Potete tutti tenere la testa alta ed essere orgogliosi di ciò che avete fatto. So che c’è di più in arrivo”.

Tuttavia pare che all’esultanza composta e rigorosa del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - il cui sorriso sardonico al gol del pareggio è diventato virale - abbia fatto da contraltare un gesto inelegante e sgarbato della Royal Family. Si mormora che i duchi di Cambridge e il figlio abbiano lasciato il box reale senza aspettare la premiazione come invece prevedono le regole istituzionali. Se la notizia fosse confermata, sarebbe un brutto strappo al protocollo. La regalità non è solo un titolo. E oggi Meghan Markle sta un po’ più simpatica a tutti.

