Khaby Lame definitivo, cosa risponde alla tifosa belga spezza-spaghetti

La sfida era di quelle che non possono passare così, senza una reazione. Il video della tifosa belga - una conduttrice tv - che spezzava con rabbi agli spaghetti e li ricopriva di patatine con la maionese era diventata virale dopo la vittoria dell'Italia ai quarti di finale di Euro 2020. Il contro-meme definitivo arriva da Khaby Lame, il tiktoker e Influencer italiano di origini senegalesi che ha scalato tutte le classifiche social.

Altro che azzurri, all'Olimpico la star è Khaby Lame. Così dribbla i fan...

Il video postato su Instagram ripercorre la formula vincente di Khaby, che mostra alla "collega" belga le prodezze degli azzurri. "Mi dispiace per i miei fan del Belgio ma NOI SIAMO L’ITALIA! Non toccateci la Pasta e non sfidateci!!" scrive poi rivolgendosi a J Balvin, il re della musica latina che lo ha scelto per la copertina dell'ultimo singolo In da ghetto. Il quale risponde che è meglio sfidarsi nel ballo...

Dramma Ferragni perde il primato, Khaby Lame il più seguito sui social

In seguito la tifosa belga aveva postato un altro video in cui "incollava" gli spaghetti precedentemente spezzati, Troppo tardi per il suo Belgio...

