Dramma Ferragni perde il primato, Khaby Lame il più seguito sui social

Dramma in Ferragni, Chiara non è più l'italiana più seguita su Instagram. Il trono le è stato scippato da Khaby Lame che, in pochissimo tempo, ha scalato tutte le classifiche dei follower scalszando tutto e tutti.

Il giovane di Chivasso è diventato anche il terzo profilo più seguito su TikTok e la sua ascesa non sembra destinata ad arrestarsi. Ma qual è il segreto di Khaby Lame? Secondo gli esperti, i follower di Khaby Lame sono lievitati senza trucchi come l'acquisto in blocco di pacchetti di follower. Il successo di Lame risiede, invece, nella sua capacità di pubblicare video da uomo qualunque. Che, però, riescono ad attirare più like degli altri.

