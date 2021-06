Altro che azzurri, all'Olimpico la star è Khaby Lame. Selfie coi fan, poi li dribbla meglio di Insigne

12 giugno 2021 a

In tribuna Tevere dello stadio Olimpico di Roma per Italia-Turchia, partita inaugurale degli Europei di calcio, le stelle azzurre in campo sono state offuscate dal passaggio della star di TikTok Khaby Lame. Il 21enne di Chivasso, tra i tiktoker più famosi del mondo grazie ai video "muti" che prendono in giro meme e tormentoni social, è stato riconisciuto dai tifosi mentre passava sugli spalti e per qualche minuto tutti gli occhi sono stati per lui, non per le gesta di Ciro Immobile, Leonardo Pinazzola e Lorenzo Insigne.

La giovane star dei social ha regalato selfie e video-saluti a chi lo ha fermato, ma dopo un po' è stato costretto a dribblare i fan con uno scatto da attaccante vero...

