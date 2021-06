Chiara Ferragni, la foto esagerata nella doccia. Le dicono di tutto: neanche così superi Khaby Lame

Giorgia Peretti 29 giugno 2021 a

a

a

Sempre più audace Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale da 24 milioni di followers si gode la bella stagione tra ospitate in lussuosi resort italiani con la famiglia e weekend con gli amici. La regina delle influencer si gode il suo soggiorno in Grecia lontana da Fedez (impegnato nell’evento Battiti Live nda) e dai suoi due figli, Leone e Vittoria. Giorni di relax documentati con dovizia di particolari sul suo seguitissimo account Instagram. Un diluvio di scatti, video e stories intasano la bacheca social dei suoi followers, ma una tra tutte ruba decisamente l’attenzione. La ‘Ferry’ si è lasciata andare in una fotografia molto piccante, mostrandosi totalmente nuda, intenta a farsi la doccia, con l’emoji di un'albicocca in sovrimpressione a coprire strategicamente il lato B.

Uno scatto che ha mandato in tilt i commenti sotto il post facendo il pieno di like. I suoi fan sono impazziti e tra i numerosi complimenti per la forma fisica, a tre mesi dal parto della piccola Vittoria, si contano anche messaggi più ironici come questi: “non supererai mai Khaby nemmeno con queste foto", le scrive qualcuno. “Da quando Khaby ti ha superato non ti dai pace!”, fa eco qualcun altro riferendosi alla recente notizia della perdita del primato sui followers della Ferragni.

Infatti, nelle ultime ore sarebbe stato il tiktoker italo-senegalese Khaby Lame a superare i numeri della bionda influencer. Tra i commenti si conta anche quello di Fru dei The Jackal, che le ha fatto una ramanzina a modo suo: "Chiara ma ti rendi conto di cosa stai facendo? La doccia col box aperto? Mo s'allaga tutto mannaggia" ha chiosato ironico. Insomma, nonostante il sorpasso social la Ferragni continua a riscuotere grande consenso, molti i commenti di solidarietà contro gli haters sotto il post. Come sempre la moglie di Fedez risponde con il silenzio e una mitraglia di foto in posti da fare invidia. Dopo la tappa in Grecia ora, è il momento di Forte dei Marmi dove passerà un po’ di tempo in compagnia della sua famiglia.

