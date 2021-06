Notti Europee, rivolta contro la Rai. La scelta di Danielle Madam nel mirino dei social: autogol "politico"...

Giorgia Peretti 12 giugno 2021 a

a

a

Una partenza discutibile quella di “Notti Europee”, il programma post-gara dedicato agli Europei di calcio 2020. Lo spazio di approfondimento del primo canale ha fatto il suo debutto nella serata di venerdì 12 giugno in occasione della partita inaugurale del torneo allo Stadio Olimpico, Italia-Turchia, vinta dagli azzurri con il risultato di 3-0.

Euro 2020. Un nuovo arbitro Moreno: non fischia mai però l'Italia travolge 3-0 la Turchia

La conduzione è stata affidata ad una stella dell’atletica, Danielle Madam campionessa di lancio del peso, e a Marco Lollobrigida, giornalista sportivo di Rai Sport. La gara di apertura della competizione ha registrato un grande successo con il 50,7% di share e 12.749.000 spettatori, la programmazione post-partita invece sembra aver fatto incetta di critiche negative sui social specie nella conduzione. La campionessa del lancio del peso, secondo alcuni naviganti del web, è apparsa impacciata e poco a suo agio e la critica più aspra arriva sulla poca conoscenza del settore per cui è stata chiamata a commentare: il calcio.

Il miglior pronostico di tutti i tempi: la previsione su Italia-Turchia che ha sconvolto i social

La sensazione degli utenti di Twitter, che nel corso della puntata hanno cinguettato senza sosta, è che l’atleta sia stata scelta soltanto per lanciare un messaggio positivo ed inclusivo visto le sue origini camerunensi. Tra gli umori dei fan post-partita fioccano commenti di questo tipo: “Io penso che si si stia esagerando col politically correct. Su Rai 1 hanno messo a condurre una ragazza che non è all’altezza e temo sia lì solo per lanciare messaggi politici. La citazione a Mattarella giusto per parlare della cittadinanza è roba pessima”, digita qualcuno.

La Leotta allo stadio assieme a Can Yaman, per lui si mette male. Che combina! | VIDEO

“Ah ecco hanno voluto rimediare alla mancanza di calciatori di colore con la conduttrice in studio", sentenzia qualcun altro. Immancabili le critiche anche al progrmma in sé: “Danielle Madam in un programma vecchio e noioso come Notti Europee perché siamo il Paese di Checco Zalone. Evviva gli stranieri / evviva l’integrazione/ ma solo se so’ femmine/ e solo quelle bone”, poi a fare eco arrivano gli altri: “Notti europee: Inguardabile !!!” o anche: “il programma è un residuato del 1992, lento e noioso” e ancora: “Ma era necessario questo programma? Che imbarazzo”. “Nomination Peggior programma post partita EVER Anzi ha già vinto…”, dichiara un utente. E l'Europeo è appena cominciato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.