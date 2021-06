Ma è Bono o i Pinguini tattici nucleari? Bufera sul jingle di Euro 2020, il confronto audio con "Ringo Starr"

Giorgia Peretti 12 giugno 2021 a

Non poteva mancare la polemica sull’inizio degli Europei 2020. Il campionato europeo di calcio iniziato venerdì 12 giugno allo stadio Olimpico di Roma ha visto protagoniste l’Italia e la Turchia. Il torneo ha finalmente fatto ritorno sul rettangolo verde dopo lo stop forzato causato dalla pandemia. Una manifestazione che terrà compagnia i fan del calcio fino l’ 11 luglio con la finale prevista a Wembley a Londra.

L’inaugurazione in pompa magna ha chiamato in causa la capitale predisponendo diverse aree dedicate all’evento con tanto di maxi-schermi per assicurare la visione del pre-show al maggior numero di persone. Un passo sempre più vicino alla ripresa della normalità che proprio per questa ragione non ha mancato di destare polemiche. L’Italia ha dato il calcio di inizio alla kermesse calcistica battendo la Turchia 3 a 0, un risultato che ha fatto (quasi) riassaporare i festeggiamenti prima del Covid. Però qualche minuto prima del fischio d’inizio è stato presentato, attraverso un’esibizione virtuale, da Bono Vox l’inno della competizione: “We are the people”. Tutto nella norma se non fosse che sui social sia impazzata la polemica sulla somiglianza alla canzone dei Pinguini Tattici Nucleari divenuta famosa nel corso del Sanremo 2020. Il pubblico da casa non ha potuto fare a meno di notare come il brano firmato dagli U2 assieme a Martin Garrix e The Edge, pèossa ricordare le note di “Ringo Star” tormentone del gruppo bergamasco.

Su Twitter si grida al plagio: “Qualcuno avvisi i tizi degli Europei che la sigla è uguale alla canzone dei Pinguini Tattici Nucleari su Ringo Starr" – digita qualcuno. “Guardando #ItaliaTurchia per #EURO2020 mi chiedo perché Bono canti la canzone dei #pinguinitatticinucleari"- fa eco qualcun altro. Alcuni utenti sono più cauti e chiedono agli altri naviganti di confermare la loro impressione: "Ma solo io ho avuto l'impressione che il jingle di #EURO2020 è Ringo Starr pinguini tattici nucleari? A rispondere arriva chi invece non sembra avere dubbio certo che si tratti di una copia palese: "Plagio clamoroso della canzone ufficiale di #EURO2020, sembrano i #Pinguinitatticinucleari con #RingoStarr".

Insomma, la sensazione di molti utenti sembra andare verso quella direzione, tuttavia, purché si configuri il reato di plagio non è sufficiente rintracciare una banale somiglianza in alcune strofe. Affinché ci sia un illecito di questo tipo è necessario che almeno uno dei degli elementi che compongono una canzone, tra cui testo, armonia, ritmo e melodia, sia stato illegittimamente trasposto.

