Nuovo positivo nella Roma: a casa il portiere Boer e l'altro baby Milanese che era in stanza con lui

Filippo Biafora 08 novembre 2020 a

Nuova positività per la Roma. L’ottavo giocatore a finire nell’elenco dei contagiati da inizio stagione dal SARS-CoV-2 è Pietro Boer, portiere della Primavera di De Rossi aggregato per la trasferta in Liguria alla prima squadra. Nella notte tra sabato e domenica i calciatori giallorossi si sono sottoposti ad un altro giro di tamponi (misure necessarie dopo che Dzeko è risultato positivo venerdì), i cui esiti erano da consegnare entro quattro ore dall’inizio del match con il Genoa, fissato per le 15. In mattinata sono arrivati i referti - tutti negativi gli altri giocatori - e Boer è stato costretto ad abbandonare il ritiro della Roma insieme ad un altro giovane, Tommaso Milanese, che come prevede il protocollo non sarà a disposizione per la sfida in quanto ha dormito in stanza con il compagno di squadra positivo.

