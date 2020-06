Sport e Salute apre il centro estivo Foro Italico Camp

22 giugno 2020 a

a

a

Foro Italico Camp. Così si chiama il centro estivo organizzato da Sport e Salute, braccio operativo dello Stato per l’attività sportiva. Un centro estivo che unisce il gioco e lo sport, la relazione con gli altri e l’educazione outdoor così come indicato dal ministero della Famiglia e dalla Società di Pediatria per riportare finalmente i bambini fuori casa in piena sicurezza. Lo spazio esterno di questo Camp è unico, nel tempio dello sport italiano al Foro Italico: con la sua piscina, la monumentale Sala delle Armi, l’area verde antistante e i campi da tennis del Parco.

Da molti anni Sport e Salute organizza il suo centro estivo, ma per la prima volta lo fa in questo luogo magico. E anche quest’anno sarà aperto agli esterni. Tutte le informazioni, i moduli di iscrizione, i contatti saranno presenti sul sito di www.sportesalute.eu e sul gruppo Facebook Foro Italico Camp a partire da domani.

Sarà la stessa Società a formare lo staff di allenatori e animatori, gestendo direttamente il team degli operatori. Tutto sarà fatto in conformità con le misure di tutela della salute e contenimento del rischio epidemiologico previste dalle Linee Guida (DPCM 17/05/2020).

Foro Italico Camp, attività che rientra nei progetti di Welfare aziendale, sarà rivolto a tutti i bambini ed ai ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 13 anni compiuti, includendo sia i figli dei dipendenti di Sport e Salute e degli Organismi Sportivi, sia gli esterni. Date le normative dettate dal distanziamento sociale, i partecipanti verranno accolti fino alla capienza massima della struttura.

L’apertura è prevista dal 30 giugno al 28 agosto 2020 con orario giornaliero 7.45 – 16.45 ad eccezione della settimana di chiusura aziendale (dal 14 al 21 agosto).