La Lazio punta il brasiliano Adryelson

Nel mirino del diesse Tare il giovane difensore dello Sport Recife

Daniele Rocca 28 maggio 2020 a

Difensore veloce, tecnico e dotato di senso della posizione. In molti già lo hanno paragonato a Luiz Felipe: il nuovo obiettivo della Lazio si chiama Adryelson, classe '98 dello Sport Recife, con il contratto in scadenza nel dicembre 2021. A confermare l’interesse per il centrale è stato proprio il suo agente, Eduardo Cornacini: “Sappiamo che Adryelson, poiché è giovane e ha già vestito la maglia della nazionale, è sul radar di molti club. La Lazio ha mostrato un certo interesse e, tra poco, se le cose dovessero ripartire in relazione alla pandemia, potrebbe arrivare anche qualcosa di ufficiale".

Adryelson si è messo in mostra in Serie B, guadagnandosi un secondo posto e la promozione in A. Ci sono altri club sulle sue tracce: Gremio, Internacional e Athletico Paranaense. Attenzione anche alla concorrenza dell’Atalanta, che già sondato il terreno. Proprio lui sostituì Luiz Felipe nella nazionale Under 20 per disputare il Torneo di Tolone, visto l'infortunio del biancoceleste. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 10 milioni di euro: ideale per la difesa a tre, la Lazio potrebbe sferrare presto l’attacco decisivo.