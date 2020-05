La procura federale e le priorità del mondo del calcio

La domanda sorge spontanea dopo l'ennesima indagine nella procura federale: ma non ci saranno problemi più seri da verificare nel sistema calcio piuttosto che una frasetta di Lotito su Juve-Inter? Boh. Dopo i droni su Formello per verificare se la Lazio avesse dato il via alle sedute di allenamento collettive ecco un'altra inchiesta. La squadra biancoceleste dà proprio fastidio visto che si è arrivati a definire partitelle, lavori svolti dai giocatori su un campo di cento metri in tre contro tre: tutto da ridere come la successiva visita nel centro sportivo. Infine l'indagine su Lotito tanto per chiarire che, se si riprenderà, la Lazio sarà attesa al varco da tutti. Eppure ci sono alcuni club, soprattutto nelle categorie più basse che rischiano il fallimento, altri che hanno bilanci perlomeno discutibili, pronti a sistemare tutto con qualche plusvalenza fittizia. Ecco, pur dicendolo sommessamente, la procura Figc faccia pure tutte le inchieste che vuole sulla Lazio ma non dimentichi i gravi problemi economici che rischiano di mandare in crisi il sistema calcio.