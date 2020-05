Petkovic: Lazio nel mio cuore, che trionfo contro la Roma in Coppa Italia

Il tecnico ricorda la vittoria del 26 maggio del 2013

"Mi ricordo tutto di quel giorno. In quel periodo non capivo l’importanza di quella vittoria, ogni anno che passa capisco meglio la gioia del popolo laziale. Per me oggi è un giorno di festa". Queste le parole di Vladimir Petkovic, intervenuto ai microfoni di Radio Incontro Olympia in occasione dell'anniversario del 26 maggio, sette anni dopo la vittoria di quella storica Coppa Italia. "Guardavo in quel periodo chi fosse in forma, chi poteva darmi freschezza anche mentale per un derby del genere. Ledesma e Mauri avevano avuto piccoli problemi fisici. Si è rivelata la formazione giusta per battere questo avversario.Prima e dopo la partita era importante entrare motivati e giusti in campo, come ho detto l’importanza del trofeo è arriva dopo. Sapevo che fosse molto importante, ma non fino a questo punto. Adesso lo capisco meglio", ha aggiunto l'ex tecnico della Lazio. Anche Ledesma, sempre a Radio Incontro Olympia ha ricordato quella giornata: "Un trofeo fantastico, avevo guardato negli occhi i miei compagni ed ero sicuro che avremmo vinto. I festeggiamenti? Fui sorpreso da Hernanes, si attaccò sul pullman come l'uomo ragno mentre eravamo a Ponte Milvio. Ho avuto paura che cadesse ma fu davvero una bella festa con la nostra gente".