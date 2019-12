Una Roma tutto cuore ferma la capolista Inter

La Roma esce imbattuta da San Siro, fermando sul pari la capolista Inter che cercava di scavare il primo solco sulla Juventus, impegnata domani all'Olimpico contro la Lazio.

Buona partenza dei giallorossi, che hanno dovuto rinunciare in partenza al portiere titolare Pau Lopez. Ma è stato proprio il suo sostituto Danilo Mirante a rivelarsi decisivo con almeno un paio di interventi - uno, nelle prime fasi di gioco, su Lukaku; l'altro nel secondo tempo su Vecino - davvero difficili e decisivi. I giallorossi, dal canto loro, hanno prima impegnato Handanovic con Zaniolo, poi non sono riusciti a concretizzare alcune situazioni di contropiede potenzialmente favorevoli.

Fonseca aveva dovuto rinunciare dall'inizio anche a Dzeko, influenzato in settimana. Il bosniaco è stato inserito nella ripresa e ha aiutato la squadra a reggere all'urto dell'Inter, fattosi via via più arrembante. Ottime prestazioni anche per Diawara e Smalling.

Grande rammarico in casa nerazzurro per il mezzo flop nel primo esame da capolista. Non è bastato, ad Antonio Conte, schierare l'artiglieria pesante con la super coppia Lautaro-Lukaku che si è inceppata, anche grazie al gran lavoro della difesa giallorossa.

I nerazzurri salgono a 38 punti in classifica con la Juventus a 36 con una partita in meno. La Roma, invece, sale a 29 ed è al momento da sola al quarto posto in classifica in attesa della partita del Cagliari sul campo del Sassuolo.