Ragazze Mondiali e Under 21, l'Italia stravince in tv

L'Italia del pallone sta vivendo un derby senza precedenti, insolito, che ci riguarda tutti perché è azzurro: da una parte i maschi giovani (la under 21) dall’altra le donne. I primi stanno giocando gli Europei, le femmine invece si battono per il Mondiale. Ci sono talenti da una parte e talente (con la e, altrimenti Laura Boldrini ci rimprovera) dall’altra. Ed il pubblico sembra gradire. In televisione sia i maschi under 21 che le donne azzurre fanno grandi ascolti con le loro partite.

Le ragioni sono tante: a forza di sentire parlare di crisi, di conti da aggiustare, la voglia di svagarsi aumenta (per non intristirsi troppo) e nulla è più gioco e divertimento del calcio. Vi è poi il gusto e la curiosità per l’insolito, il non consueto, perché insomma vedere delle ragazze che giocano a pallone contro il Brasile (delle donne ovviamente) è una novità. Capelli raccolti, unghie colorate, rossetto per alcune, tutte immagini che la serie A maschiaccia non offre. Il calcio delle donne ha quindi tutte le caratteristiche per far discutere gli italiani, sui giornali e nei bar di paese. I maschi under 21, a loro gli amanti del calcio son più avvezzi anche se il seguito di pubblico, quest’anno, è davvero sorprendente. Aspettando di vedere come andranno a finire le due competizioni agonistiche in corso, gli Europei per la under 21 e il Mondiale per le donne, la partita a distanza per sedurre il pubblico è aperta. Un derby nazionale tra l’azzurro in rosa e l’azzurro in blu. Chiunque la spunti, forza Italia.