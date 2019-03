È rientrata accolta all’aeroporto di Fiumicino da un pannello «Bentornati Campioni», dall’inno Nazionale e dai vertici di Adr il presidente, Antonio Catricalà, e l’amministratore delegato, Ugo De Carolis, la delegazione degli atleti Special Olympics Italia, oltre 150 persone, che hanno partecipato agli ultimi Giochi Mondiali di Abu Dhabi. Una accoglienza da grandi campioni per i tanti medagliati italiani, chiassosi e orgogliosi che hanno ricevuto l’applauso dei passeggeri in attesa dei loro bagagli. «Italia, Italia» «siamo noi siamo i campioni dell’Italia siamo noi» hanno cantato i 115 atleti mentre aspettavano le loro valigie e si rifocillavano nel buffet organizzato da Adr per l’accoglienza. «Una strepitosa accoglienza per una nazionale che merita di avere» ha detto Chiara Stella Vernole, capodelegazione Special Olympics Italia. «I ragazzi hanno vissuto momenti grandiosi - ha raccontato - sono rimasti 15 giorni fuori casa attraverso lo sport. Si sono allenati tanto in questi anni per arrivare fin qui, quindi è giusto che dopo un percorso così lungo, dopo questi giochi mondiali, in terra italiana ricevano questa accoglienza»