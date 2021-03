La tv cresce col lockdown ma che bella una passeggiata

Maurizio Costanzo 29 marzo 2021 a

Apprendo che, durante questo lungo lockdown, noi ci siamo orientati verso abbonamenti alla pay-tv e all’acquisto di PC. Si sapeva che, durante il lockdown i programmi televisivi hanno avuto e hanno, l’un per l’altro, tutti una crescita di ascolto.

Non si può andare da nessuna parte, si sta chiusi in casa e l’unico motivo di svago può essere il PC, la televisione o la pay-tv. Per carità, nulla da dire, però una cena o un pranzo al ristorante o, comunque, una passeggiata con gli amici un po’ la rimpiango.

