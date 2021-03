A piazza Venezia torna il pizzardone. Proprio come Alberto Sordi

Maurizio Costanzo 21 marzo 2021 a

a

a

Si racconta che carovane di macchine, con automobilisti di una certa età, siano andati in processione a salutare il ritorno del vigile urbano a Piazza Venezia. Infatti, il “pizzardone” è tornato a dirigere il traffico sopra il consueto piedistallo.

La memoria corre al film di Alberto Sordi “Il vigile” e, comunque, a tutte le volte che ci siamo trovati a guardare il vigile che autorizzava l’arrivo da Via del Corso o da altre parti. Bentornato, sono convinto che lei sia esperto, però, siccome per un periodo non c’è stato il pizzardone, eviti di creare ingorghi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.