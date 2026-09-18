Ascolti tv: il GfVip parte male, Del Debbio supera Formigli

Marco Zonetti 18 settembre 2026 a

a

a

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono imporsi in valori assoluti su Rai1 la fiction Napoli-New York, seguita da 2.111.000 spettatori (13,9% di share). Alle sue spalle la nuova edizione del Grande Fratello Vip debutta su Canale5 con una media di 1.879.000 spettatori e il 16,9% (peggior esordio di sempre), mentre su Rai2 la sfida degli Europei di Pallavolo tra Italia e Slovenia richiama 1.861.000 spettatori (11%). Più staccati gli altri: Italia1 con il film The Foreigner si ferma a 786.000 spettatori (4,8%), Chiudono la classifica Rai3 con Le Cose che Non Sai (348.000, 2,2%), il Nove con Paolo Cevoli – Andavo ai 100 all'Ora (363.000, 2,3%) e Tv8 con Besiktas-Olympique Marsiglia di Europa League (320.000, 1,8%). Per l'approfondimento: Rete4 con Dritto e Rovescio arriva a 661.000 (5,6%) e La7 con Piazzapulita a 611.000 (5,1%).

Il giovane Montalbano in replica batte il karaoke di Michelle Hunziker. Bene Infante

L'Access Prime Time premia ancora una volta Canale5: La Ruota della Fortuna svetta con 4.384.000 spettatori e il 22,4%, dopo che Gira La Ruota della Fortuna aveva già raccolto 3.533.000 spettatori (19,4%). Rai1 risponde con Affari Tuoi, ottenendo 3.848.000 spettatori (19,7%). Rai3 propone Un Posto al Sole (1.353.000, 7%) e Italia1 con N.C.I.S. – Unità Anticrimine si attesta a 952.000 spettatori (4,9%). Chiudono il Nove con Cash or Trash – Chi Offre di Più? (547.000, 2,8%) e Tv8 con Tv8 Football Night (257.000, 1,4%). Per l'approfondimento: su Rai3 Il Cavallo e la Torre arriva a 1.075.000 individui all'ascolto (6%); su Rete4 4 di Sera segna invece 923.000 spettatori (5,1%) nella prima parte e 803.000 (4%) nella seconda; su La7 Otto e Mezzo raggiunge 1.555.000 spettatori (7,9%).