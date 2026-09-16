Ascolti tv, Il giovane Montalbano in replica batte il karaoke di Michelle Hunziker. Bene Infante

Marco Zonetti 16 settembre 2026 a

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Gli ascolti del martedì televisivo vedono Rai1 aggiudicarsi il prime time grazie a Il Giovane Montalbano 2, la cui replica cattura l'attenzione di 2.274.000 spettatori, con uno share del 15,2%. A inseguire troviamo Canale5, dove Super Karaoke intrattiene 1.507.000 telespettatori (13,7%); gli Highlights del programma toccano invece un più elevato 15,2% di share, seppur su un bacino d'utenza più contenuto (556.000).

Passando a Rai2, la trasmissione degli Europei di Pallavolo Maschile – con la sfida Repubblica Ceca-Italia – tiene compagnia a 1.794.000 spettatori (10,2%). Su Italia1, il match di Coppa Italia tra Fiorentina e Pisa richiama invece 1.061.000 spettatori, per uno share del 6%.

Su Rete4 si registra un buon andamento di Verità Nascoste, che sale dai 748.000 spettatori della presentazione (4%) agli 888.000 del programma vero e proprio (7,6%). Su La7, DiMartedì coinvolge 1.106.000 spettatori (7,7%), mentre la fascia finale DiMartedì Più scende a 327.000 (6,6%).

Nelle posizioni successive troviamo X Factor su Tv8, fermo a 637.000 spettatori (4,6%), e Filorosso su Rai3, che si attesta a 343.000 (2,6%). Su Nove, Geopop Racconta viene seguito da 387.000 persone (3,1%), con le Conclusioni che salgono al 4,1% su 196.000 spettatori. A completare il quadro della serata, i film proposti dai canali minori: The Batman sul 20 (311.000 – 2,2%), Dogman su Rai4 (269.000 – 1,6%), Il Codice da Vinci su RaiMovie (260.000 – 1,6%) e Adaline – L'eterna giovinezza su La5 (233.000 – 1,3%); su RealTime, infine, Primo Appuntamento raccoglie 347.000 spettatori (2,1%).

Nella fascia dell'access prime time si conferma il testa a testa tra i due principali generalisti. Canale5 ha la meglio con La Ruota della Fortuna, che porta a casa 4.368.000 spettatori e uno share del 23%, in progressione rispetto al segmento introduttivo Gira La Ruota della Fortuna (3.758.000 – 20,2%). Rai1 risponde con Affari Tuoi, che tiene testa con 3.657.000 spettatori e il 19,3%.

Su La7, Otto e Mezzo richiama 1.549.000 spettatori (8,2%). Rai3 propone un doppio appuntamento: Un Posto al Sole appassiona 1.282.000 spettatori (6,8%), mentre Il Cavallo e la Torre ne raccoglie 1.059.000 (5,8%). Su Rete4, 4 di Sera apre con 1.028.000 spettatori (5,6%) nella prima parte, per poi scendere a 772.000 (4%) nella seconda.

Chiudono il quadro Tv8, dove Foodish raggiunge 573.000 spettatori (3%), RealTime con Casa a Prima Vista (534.000 – 3,1%), Nove con Cash or Trash – Chi Offre di Più? (535.000 – 2,8%) e Italia1 con Coppa Italia Live (462.000 – 2,6%).