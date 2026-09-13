Ascolti Tv: Jukebox supera i Pooh, bene la Pallavolo maschile e La Promessa

Marco Zonetti 13 settembre 2026 a

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Gli ascolti del sabato televisivo vedono, su Rai1, Jukebox – La Notte delle Hit conquista una media di 1.672.000 spettatori pari al 15.1%, mentre su Canale5 la replica di Pooh 60 – La Nostra Storia in Arena segna 1.311.000 spettatori con uno share del 13.5%. Su Rai2 la partita degli Europei di Pallavolo Maschile – Grecia-Italia è seguita da 1.512.000 spettatori pari al 10.8%. Su Italia1 Viaggio nell’isola misteriosa diverte 785.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Vermiglio registra 561.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete4 La Promessa ottiene 791.000 spettatori (6.1%) e su La7 Mai dire mai una media di 335.000 con il 2.7%. Su Tv8 I delitti del BarLume intrattiene 215.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Accordi & Disaccordi attira 406.000 spettatori con il 3.4%.

In Access Prime Time, su Rai1, Affari Tuoi raduna 3.187.000 spettatori (21.6%) e su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.253.000 – 22.4%), La Ruota della Fortuna conquista 3.579.000 spettatori pari al 24.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine segna 748.000 spettatori (5.1%) e su Rai3 la Cerimonia di Chiusura dell’83ª Mostra del Cinema di Venezia è visto da 446.000 spettatori con il 3.1%. Su Tv8 4 Ristoranti diverte 275.000 spettatori e l’1.9% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? segna 334.000 spettatori (2.3%).

Per l'approfondimento: su Rete4 Realpolitik registra una media di 641.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 535.000 (3.6%) nella seconda e su La7 In Onda prevale 936.000 spettatori pari al 6.3%.