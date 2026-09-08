Ascolti tv, lo speciale di Temptation Island fa il botto. Tutte le sfide della serata

Marco Zonetti 08 settembre 2026 a

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Nella prima serata di lunedì 7 settembre 2026 a stravincere è stato Canale 5, con lo speciale di Temptation Island e poi… e poi, condotto da Filippo Bisciglia, che ha totalizzato una media dj 3.377.000 spettatori pari al 24% di share. Su Rai 1 ha resistito la replica de Il giovane Montalbano con Michele Riondino, fermandosi a 2.290.000 spettatori pari al 15,9% di share.

Il resto dei programmi della prima serata, nel dettaglio:

Italia 1 – Killer Elite: 1.000.000 spettatori (6,5%)

Rete 4 – Quarta Repubblica, al debutto della nuova edizione con Nicola Porro: 711.000 spettatori (6,3%)

Rai 3 – "Io sono ancora qui": 631.000 spettatori (4,2%)

Nove – Little Big Italy: 602.000 spettatori (3,9%)

Rai 2 – Mondiali di basket femminile Italia-Cina: 580.000 spettatori (3,3%)

La7 – La Torre di Babele: 541.000 spettatori (3,3%)

Tv8 – Dinner Club: 179.000 spettatori (1,5%).

In access prime time (20:30-21:30) comanda La Ruota della Fortuna su Canale 5 davanti ad Affari Tuoi. Nel dettaglio:

Su Canale 5, dopo Gira la Ruota della Fortuna ( 3.539.000 spettatori - 21,3%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti prevale con una media di 4.468.000 spettatori (25,2%).

Su Rai 1, Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino sigla 3.628.000 spettatori (20,5%).

Quanto agli altri programmi della fascia nel dettaglio:

La7 – In Onda: 1.407.000 spettatori (7,9%)

Rete 4 – Realpolitik (1^ parte): 1.040.000 spettatori (6%)

Rai 3 – Il cavallo e la torre: 938.000 spettatori (5,5%)

Italia 1 – NCIS: 899.000 spettatori (5,1%)

Rete 4 – Realpolitik (2^ parte): 826.000 spettatori (4,7%)

Nove – Cash or Trash: 499.000 spettatori (2,8%)

Tv8 – Foodish: 416.000 spettatori (2,4%).