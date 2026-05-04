Ascolti tv, Roberta Valente leader in prime time, Report supera Che tempo che fa

Marco Zonetti 04 maggio 2026 a

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Gli ascolti e i dati Auditel della domenica televisiva vedono su Rai1 la serie Roberta Valente – Notaio in Sorrento conquistare una media di 3.423.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Canale5 Racconto di una Notte segna invece una media di 1.579.000 spettatori con uno share dell’11.6%. Su Rai2 N.C.I.S. – Unità Anticrimine diverte 552.000 spettatori (3%). Su Italia1, dopo Warm Up (660.000 – 3.4%), Zelig On totalizza 968.000 spettatori con il 6.7%. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 sigla 1.108.000 spettatori con il 7.2%. Sul Nove, dopo la presentazione (1.020.000 – 5.4%), Che Tempo Che Fa raccoglie 1.322.000 spettatori con il 7.5% e 722.000 spettatori con il 7.1% nel Tavolo (L’Importante è Finire: 273.000 – 7.1%). Per l’approfondimento: su Rai3, dopo Report Lab (1.111.000 – 6%) e la presentazione (1.476.000 – 7.7%), Report vola a 1.854.000 spettatori pari al 10.3% (Report Plus: 1.315.000 – 9.2%), secondo programma più visto in prima serata. Su Rete4, dopo la presentazione (512.000 – 2.6%), Fuori dal Coro segna 735.000 spettatori (6.1%). Su La7 House of Trump – Il Maga Complotto arriva a 355.000 spettatori pari al 2.0%.

Amici di Maria De Filippi domina la prima serata. Bene Storie al bivio weekend

In Access Prime Time, su Rai1 dopo la presentazione (3.563.000 – 19.3%), Affari Tuoi raggiunge 4.731.000 spettatori (24.7%) e su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.514.000 – 19.1%), La Ruota della Fortuna conquista 4.396.000 spettatori pari al 22.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine segna 899.000 spettatori (4.8%). Per l’approfondimento: su Rete4 4 di Sera Weekend arriva a 737.000 spettatori pari al 4.0% nella prima parte e a 601.000 spettatori pari al 3.1% nella seconda. Su La7 In Onda totalizza 849.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 510.000 (2.6%) nella seconda chiamata In Onda Prima Serata.