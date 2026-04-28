Ascolti tv, La buona stella fa meglio dei Cesaroni

Marco Zonetti 28 aprile 2026 a

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Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 La buona stella prevalere con una media di 2.736.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5 I Cesaroni – Il ritorno cala ancora raggiungendone 2.140.000 con uno share del 15.2%. Su Rai2, dopo la presentazione (510.000 – 2.5%), The Floor – Ne rimarrà solo uno segna 714.000 spettatori pari al 4.8%. Su Italia1 97 minuti diverte 955.000 spettatori con il 5.4%.

Per l'approfondimento: su Rai3, dopo la presentazione (617.000 – 3%), Newsroom sigla 540.000 spettatori (3.9%); su Rete4, dopo la presentazione (819.000 – 4%), Quarta Repubblica ottiene 759.000 spettatori (6.3%); su La7 La Torre di Babele arriva a 1.024.000 spettatori pari al 5.7%. Su Tv8, dopo la presentazione (742.000 – 3.7%), il GialappaShow diverte 753.000 spettatori (5.4%). Sul Nove Little Big Italy registra 584.000 spettatori con il 3.5%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi conquista 4.874.000 spettatori (23.4%) mentre, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.856.000 – 20%), La Ruota della Fortuna raggiunge 5.027.000 spettatori pari al 24.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 1.113.000 spettatori (5.5%), mentre su Rai3 Un Posto al Sole calamita 1.361.000 spettatori (6.6%). Su Tv8 Foodish registra 466.000 spettatori pari al 2.3% superando sul Nove The Cage – Prendi e scappa fermo a 403.000 spettatori con l’1.9%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque minuti ottiene 4.051.000 spettatori (21.4%); su Rai2 Tg2 Post è visto da 505.000 spettatori con il 2.4%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre raggiunge 1.052.000 spettatori (5.5%); su Rete4 4 di Sera segna 913.000 spettatori pari al 4.7% nella prima parte e 893.000 pari al 4.3% nella seconda; su La7 Otto e mezzo vola a 2.079.000 spettatori (10.0%).