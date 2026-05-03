Ascolti tv, Amici di Maria De Filippi domina la prima serata. Bene Storie al bivio weekend

Marco Zonetti 03 maggio 2026 a

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Gli ascolti e i dati Auditel del sabato televisivo vedono su Rai1 Dalla Strada al Palco conquistare 2.711.000 spettatori pari al 19.3% (La Festa continua con Dalla Strada al Palco: 743.000 - 11.7%). Su Canale5 Amici prevale con una media di 2.937.000 spettatori pari a uno share del 22.2% (Amici Buonanotte: 1.237.000 - 21.3%). Su Rai2 The Rookie ottiene 581.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 Kung Fu Panda 2 totalizza 535.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 Sapiens – Un Solo Pianeta arriva a 694.000 spettatori e il 4.5%. Su Rete4 Il compagno Don Camillo sigla 840.000 spettatori (5.6%). Su La7 In Altre Parole raduna 1.223.000 spettatori con il 7.3% nella prima parte e 586.000 spettatori pari al 4.4% nel segmento In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 Paddock Live, con le Qualifiche del GP di Formula 1 di Miami, registra 453.000 spettatori (3%). Sul Nove Accordi & Disaccordi attira l’attenzione di 464.000 spettatori con il 3.3%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi diverte 3.891.000 spettatori (23.5%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.398.000 – 21.2%), La Ruota della Fortuna raggiunge 4.069.000 spettatori e il 24.4% di share. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 855.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Fin che la Barca va torna con 751.000 spettatori pari al 4.7%. Su Tv8 4 Ristoranti totalizza 445.000 spettatori e il 3%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza fa ridere 291.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv, La buona stella fa meglio dei Cesaroni

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post segna 568.000 spettatori (3.4%) e su Rete4 4 di Sera Weekend registra 714.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 672.000 (4.0%) nella seconda. Al pomeriggio, ancora una volta top share di Rai2 nelle 24 ore Storie al bivio weekend che segna 359.000 spettatori pari al 4.3%.