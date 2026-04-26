Ascolti tv, Canzonissima cresce ma dominano gli Amici di Maria De Filippi. Sempre bene Don Camillo
- a
- a
- a
Testo
Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 la finale di Canzonissima con Milly Carlucci conquistare una media di 2.155.000 spettatori pari al 18.3%, in crescita. Su Canale5 Amici di Maria De Filippi vince comunque la serata con una media di 2.881.000 spettatori pari a uno share del 21.8% (Buonanotte: 1.256.000 - 20.8%). Su Rai2 il telefilm The Rookie sigla 551.000 spettatori pari al 3.5%. Su Italia1 il film Kung Fu Panda segna 672.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 Berlinguer – La grande ambizione ottiene 691.000 spettatori pari al 4.6%. Su Rete4 il film Don Camillo monsignore ma non troppo registra 1.005.000 spettatori (7.1%).
Su La7 In Altre Parole con Massimo Gramellini vola a 1.333.000 spettatori pari all’8% nella prima parte e 665.000 spettatori con il 5.0% nel segmento In Altre Parole… Ancora. Su Tv8 4 Ristoranti diverte 412.000 spettatori (2.5%) mentre sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio attira 524.000 spettatori con il 3.7%.
In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi intrattiene 3.871.000 spettatori (23.6%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.064.000 – 19.5%), La Ruota della Fortuna segna 3.893.000 spettatori pari al 23.5%. Su Rai2 Tg2 Post raduna 487.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine calamita 891.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Liliana sigla 669.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 4 di Sera Weekend conquista 758.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 723.000 spettatori (4.3%) nella seconda. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 429.000 spettatori e il 2.8%. Sul Nove la replica di Fratelli di Crozza diverte 393.000 spettatori (2.5%).