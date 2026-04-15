Ascolti tv, la replica del Commissario Montalbano supera il GfVip

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Marco Zonetti 15 aprile 2026 a

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Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 Il Commissario Montalbano conquistare la serata con una media di 2.811.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 il Grande Fratello Vip si ferma a 1.809.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Belve segna 1.280.000 spettatori pari all’8.6%. Su Tv8 Italia’s Got Talent registra 441.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Only Fun – Comico Show totalizza 600.000 spettatori con il 3.5%.

Per l'approfondimento: su Rai3 FarWest ottiene 487.000 spettatori (3.2%); su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 546.000 spettatori (4.2%); su Italia1 Le Iene presentano: La Cura incolla davanti al video 804.000 spettatori con il 7.0%; su La7 DiMartedì vola invece a 1.810.000 spettatori pari all’11.1%.

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In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi segna 4.779.000 spettatori (22.1%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.845.000 – 18.6%), La Ruota della Fortuna totalizza 4.987.000 spettatori pari al 23.1%. Su Rai3 Un Posto al Sole sigla una media di 1.458.000 spettatori (6.8%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine totalizza una media di 1.033.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 Foodish raggiunge 496.000 spettatori pari al 2.3% e sul Nove The Cage – Prendi e Scappa 479.000 spettatori con il 2.2%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti calamita 4.392.000 spettatori (21.7%); su Rai2 Tg2 Post è visto da 707.000 spettatori pari al 3.3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.141.000 spettatori (5.6%); su Rete4 4 di Sera arriva a 1.215.000 spettatori pari al 5.9% nella prima parte e a 1.069.000 spettatori pari al 4.9% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo registra 2.224.000 spettatori (10.4%).