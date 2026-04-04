Ascolti tv, la Via Crucis di Papa Leone supera il Grande Fratello. Sempre bene Quarto Grado

Marco Zonetti 04 aprile 2026 a

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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono su Rai1 il Rito della Via Crucis officiato da Papa Leone XIV segnare una media di 3.844.000 spettatori pari al 20.6% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi conquista invece 2.024.000 spettatori con uno share del 17.4%. Su Rai2 la serie Delitti in Paradiso diverte 805.000 spettatori pari al 4.4% e, a seguire, lo spin-off Oltre il Paradiso calamita 749.000 spettatori pari al 5.2%. Su Rai3 il film Perfect Days registra 504.000 spettatori (3%). Su Italia1 il film Justice League intrattiene 990.000 spettatori con il 6%. Su Rete4 Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero sigla 1.193.000 spettatori (9.5%). Su La7 Propaganda Live condotto da Diego Bianchi arriva a 973.000 spettatori pari al 7.2%. Su Tv8 MasterChef raduna 436.000 spettatori (3.2%) e sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza e Andrea Zalone intrattiene 619.000 spettatori con il 3.7%.

Ascolti Tv. Pio e Amedeo conquistano la prima serata. Infante, Formigli, Del Debbio, chi ha vinto

In access prime time, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.464.000 – 18.9%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui segna una media di 4.797.000 spettatori pari al 25.2%. Su Rai3 Un Posto al Sole registra 1.348.000 spettatori (7.1%), su Tv8 Foodish con Joe Bastianich diverte 590.000 spettatori pari al 3.2%, sul Nove The Cage – Prendi e Scappa condotto da Amadeus porta a casa 561.000 spettatori con il 2.9% di share.

Per l'approfondimento: su Rai1 lo Speciale Porta a Porta – La Passione di Crans con Bruno Vespa sigla 3.520.000 spettatori (19.4%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti ottiene 622.000 spettatori pari al 3.3%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre condotto da Marco Damilano è visto da 1.108.000 spettatori (6.1%), Su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio raggiunge 974.000 spettatori e il 5.4% nella prima parte e 866.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo con Lilli Gruber conquista 1.615.000 spettatori (8.6%).