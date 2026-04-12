Ascolti tv, Canzonissima soccombe ancora ad Amici. Buon ritorno per Don Camillo

Marco Zonetti 12 aprile 2026 a

a

a

Gli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 Canzonissima condotto da Milly Carlucci - con la vittoria di Arisa e della sua canzone La notte - siglare una media di 2.206.000 spettatori pari al 17.4%, mentre su Canale5 Amici di Maria De Filippi domina ancora una volta la prima serata con una media di 3.248.000 spettatori pari a uno share del 23.1%. Su La7 In Altre Parole con Massimo Gramellini registra 1.338.000 spettatori pari al 7.5% nella prima parte, terzo programma più visto in prime time, e 758.000 spettatori pari al 5.3% nel segmento In Altre Parole… Ancora. Su Rai2 la serie Morgane – Detective Geniale, giunta alla quinta stagione, è vista da 859.000 spettatori pari al 5.5%. Su Rai3 La Pelle del Mondo arriva a 334.000 spettatori pari al 2.1%. Su Italia1 il film Minions conquista 642.000 spettatori (3.8%). Su Rete4 Il ritorno di Don Camillo con Fernandel e Gino Cervi diverte, all'ennesimo passaggio, 1.058.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 4 Ristoranti con Alessandro Borghese ottiene 478.000 spettatori (2.7%) e, a seguire, 4 Hotel con Bruno Barbieri 283.000 spettatori 82%). Sul Nove Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio raggiunge una media di 595.000 spettatori pari al 3.9% di share.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino segna una media di 4.185.000 spettatori (23.4%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.473.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti affiancato da Samira Lui si aggiudica 4.208.000 spettatori e il 23.4%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post è seguito da 552.000 spettatori (3.1%); su Rai3 La Confessione con Peter Gomez raduna 779.000 spettatori con il 4.4% (La Confessione Finale: 740.000 - 4.1%). Su Rete4 4 di Sera Weekend conRoberto Poletti e Francesca Barra sigla 838.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 741.000 spettatori (4.1%) nella seconda. Nel pomeriggio di Rai2, consueto ottimo risultato per Monica Setta e il suo Storie al bivio Weekend, ancora una volta top share (4.5%) dell'intrattenimento della Seconda Rete nelle 24 ore.