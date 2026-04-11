Ascolti tv, Dalla strada al palco supera il Gf Vip. Boom De Martino con Morandi e Jovanotti

Marco Zonetti 11 aprile 2026 a

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Gli ascolti del venerdì televisivo vedono, su Rai1, il debutto della nuova stagione di Dalla Strada al Palco Special siglare una media di 2.977.000 spettatori pari al 21% di share, vincendo la serata. Su Canale5 il Grande Fratello Vip segna invece 1.974.000 spettatori con uno share del 17.2%. Su Rai2 la serieDelitti in Paradiso diverte 781.000 spettatori pari al 4.3% e, a seguire, lo spin-off Oltre il Paradiso raduna 722.000 spettatori pari al 5.0%. Su Rai3 La casa di Ninetta ottiene 708.000 spettatori (3.9%).

Su Italia1 il film Aquaman e il regno perduto intrattiene 981.000 spettatori con il 6.0%, su Rete4 Quarto Grado conquista 1.071.000 spettatori (8.7%). Su La7 il film Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche tiene con il fiato sospeso 393.000 spettatori pari al 2.3% di share. Su Tv8 MasterChef registra 439.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza e Andrea Zalone vola a una media di 1.309.000 spettatori pari al 7.5%.

In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con ospiti Gianni Morandi e Jovanotti vola a 5.444.000 spettatori (27.5%); su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.721.000 – 19.6%), La Ruota della Fortuna ottiene 4.507.000 spettatori pari al 22.8%. Su Rai3 Un Posto al Sole calamita 1.489.000 spettatori (7.5%); su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine diverte 919.000 spettatori (4.7%); su Tv8 Foodish si aggiudica 415.000 spettatori pari al 2.1%, mentre sul Nove The Cage – Prendi e Scappa pota a casa 548.000 spettatori con il 2.8%.

Per l'approfondimento: su Rai1 Cinque Minuti segna 4.309.000 spettatori (23.1%); su Rai2 Tg2 Post è visto da 580.000 spettatori con il 2.9%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre attira 1.374.000 spettatori (7.3%); su Rete4 4 di Sera arriva a 958.000 spettatori pari al 5.1% nella prima parte e a 899.000 pari al 4.5% nella seconda; su La7 Barbero Risponde sigla 662.000 spettatori (3.5%).