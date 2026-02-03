Franco Nero, stella sulla Walk of Fame: quando sarà a Hollywood

Foto: LaPresse

Franco Nero sulla Walk of Fame. Il 12 febbraio il leggendario attore italiano Franco Nero riceverà la stella sulla Hollywood Walk of Fame. Durante la sua permanenza a Los Angeles, sarà tra i protagonisti dell'undicesima edizione del Filming Italy - Los Angeles, l'evento creato e diretto da Tiziana Rocca, Agnus Dei, in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles diretto da Emanuele Amendola, in programma dal 10 al 14 febbraio. La kermesse, oltre a promuovere l'Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana, sostiene la crescita culturale italiana attraverso il suo cinema, l'internazionalizzazione dei prodotti dell'audiovisivo italiani e supporta le relazioni interculturali tra i vari registi, produttori e artisti.

"Sono entusiasta di presentare l'undicesima edizione del Filming Italy - Los Angeles, un traguardo molto importante per un appuntamento che negli anni è diventato un collegamento culturale imprescindibile tra l'Italia e gli Stati Uniti. Il nostro obiettivo, oggi più che mai, è quello di promuovere e valorizzare il cinema italiano all'estero, dando voce ai suoi talenti, alle sue storie e alla sua straordinaria capacità di emozionare e unire culture diverse", dichiara Rocca. Quest'anno il festival "avrà un significato particolarmente speciale: renderemo un grande omaggio a Franco Nero, una delle icone più amate e internazionali del nostro cinema, in occasione del prestigioso riconoscimento della sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Ed è per me una grande soddisfazione essere la promotrice di questa terza stella italiana, dopo quella per la straordinaria Gina Lollobrigida e nel 2023 per Giancarlo Giannini".