Capri Awards 2025: trionfano Frankenstein, Anderson, Di Caprio, Stone e Panahi

07 gennaio 2026

Il Board degli Artisti di Capri Hollywood 2025, presieduto dall’attore anglo-italiano Vincent Riotta, ha annunciato i premi della 30ª edizione del festival, che celebra il grande cinema internazionale, i suoi autori e le interpretazioni che hanno segnato la stagione, insieme alle eccellenze del miglior cinema italiano.

Il Capri Award – Film dell’Anno va a Frankenstein (Netflix) di Guillermo del Toro, opera che ha conquistato il Board dell’Istituto Capri nel Mondo per la sua forza visionaria e la capacità di reinventare un grande mito cinematografico.

«Frankenstein è un film potente e immaginifico, che dimostra come il cinema possa essere allo stesso tempo popolare e profondamente autoriale», ha dichiarato Vincent Riotta, annunciando anche gli altri riconoscimenti assegnati al film di Del Toro: Capri Visionary 2025, Migliori Costumi, Miglior Scenografia e Miglior Trucco e Parrucco. «Professionisti straordinari che hanno contribuito a valorizzare un’opera speciale, con uno stile visivo potente e originale, capace di esaltare la drammaticità e l’estro del lavoro», ha aggiunto Riotta.

Il Capri Award – Regista dell’Anno va a Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra. Per lo stesso film viene premiato Leonardo Di Caprio come Miglior Attore, grazie a un’interpretazione intensa e carismatica. La grande rivelazione della stagione, Teyana Taylor, riceve il premio come Miglior Attrice Non Protagonista, «per una performance di grande forza espressiva».

Il riconoscimento per il Miglior Cast è assegnato a Jay Kelly di Noah Baumbach, mentre Adam Sandler ottiene il Capri Award – Miglior Attore Non Protagonista.

Tra le attrici, Capri Hollywood 2025 premia Emma Stone per Bugonia di Yorgos Lanthimos.

Il Capri Award – Miglior Film Internazionale dell’Anno va al nuovo film di Jafar Panahi, candidato dalla Francia, che si aggiudica anche il premio per la Miglior Sceneggiatura.

La Miglior Sceneggiatura Non Originale viene assegnata a Train Dreams, scritta da Clint Bentley e Greg Kwedar, per la capacità di adattare un’opera letteraria in un racconto cinematografico di grande intensità. Allo stesso film va anche il premio per la Miglior Fotografia.

Il Capri Award – Film d’Animazione è attribuito a KPop Demon Hunters, premiato anche per la Miglior Canzone Originale, “Golden”.

Il Capri Award – Documentario dell’Anno viene assegnato a The Perfect Neighbor, apprezzato per l’originalità del soggetto e la forza narrativa.

All’ultimo film di Kathryn Bigelow, A House of Dynamite, sono infine assegnati i premi per Miglior Montaggio e Miglior Suono.

Per il cinema italiano, tra gli altri premi assegnati, Film dell’anno a Follemente di Paolo Genovese; Migliore Regia a Mario Martone per Fuori. Migliore documentario è Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi. Miglior Serie Tv è Sandokan, una produzione Lux Vide-Rai Fiction Capri Hollywood 2025, promosso con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, con la partecipazione di Intesa Sanpaolo e Givova, si chiude con grande entusiasmo, dando appuntamento alla 21ª edizione di Los Angeles Italia – Film, Fashion and Art Festival (8–14 marzo), il festival gemello promosso dallo stesso Istituto Capri nel Mondo a Hollywood, all’immediata vigilia degli Oscar, nello storico TCL Chinese Theatre, sede degli Academy Awards.