Mostra del Cinema di Venezia, cinque film italiani in concorso. Prima volta per Julia Roberts

Dal premio Oscar Paolo Sorrentino alla 'prima volta' di Julia Roberts. Per due settimane dal 27 agosto al 6 settembre Venezia sarà il cuore del cinema mondiale con la 82/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, di cui oggi è stato presentato ufficialmente il programma. Qualche anticipazione c'era già stata, come la conduzione delle cerimonie di apertura e chiusura affidate all'attrice Emanuela Fanelli. Così come il film di apertura che sarà l'attesissimo 'La Grazia' di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti nella serata del 27 agosto. Già annunciati anche i Leoni d'Oro alla carriera all'attrice Kim Novak e al regista Werner Herzog, sarà invece il regista americano Alexander Payne il presidente della Giuria internazionale, a cui spetterà la valutazione delle opere in concorso e dei loro interpreti. "L'intento di Biennale Cinema è sempre stato quella di sostenere la qualità cinematografica nel senso della cultura e dell'arte: questa è una mostra, non un festival", ha detto il Presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco in apertura della conferenza. Una mostra che è sempre "più un punto di riferimento anche per il pubblico giovane, che è la cosa che più si segnala", ha aggiunto. "Saranno 21 i film in concorso" ha quindi annunciato il direttore artistico Alberto Barbera spiegando che sono due in meno dello scorso anno. "Ci ho provato a ridurli a 18 ma poi non ci riesco mai", ha aggiunto ringraziando "il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, che in questi due anni mi ha sempre sostenuto e mi ha sempre garantito assoluto sostegno e libertà di movimento e di contenuti".

Come detto la mostra sarà aperta da 'La Grazia' di Sorrentino. Tra i film più attesi 'The Wizard of the Kremlin' di Olivier Assayas con Jude Law che interpreta Vladimir Putin e 'Jay Kelly' di Noah Baumbach con George Clooney. In competizione anche Kathryn Bigelow con 'A House Of Dynamite', lo spettacolare 'Frankenstein' di Guillermo del Toro con Oscar Isaac e una sorta di musical, 'The Testament of Ann Lee', di Mona Fastvold. Arriva finalmente per la prima volta a Venezia anche Jim Jarmusch con 'Father Mother Sister Brother', mentre torna insieme ad Emma Stone il regista greco Yorgos Lanthimos con 'Bugonia'. Tornano tra gli altri anche László Nemes che presenta 'Orphan' e François Ozon con 'L'étranger'. Sono in totale 5 i film italiani in concorso. Oltra al già citato 'La Grazia' di Sorrentino. In concorso anche 'Elisa' di Leonardo Di Costanzo con Barbara Ronchi, Roschdy Zem, Diego Ribon e Valeria Golino; 'Sotto le nuvole' documentario di Gianfranco Rosi su Napoli; 'Duse' di Pietro Marcello con Valeria Bruni Tedeschi che interpreta la prima grande diva del cinema italiano; 'Un film fatto per bene' di Franco Maresco.

Non mancherà la solita parata di star in Laguna. Per la prima volta calcherà il red carpet del Lido l'attrice Julia Roberts con il film fuori concorso con 'After The Hunt: Dopo la caccia' di Luca Guadagnino. Attesi tra gli altri anche Oscar Isaac, Gal Gadot, Gerard Butler, Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa, Louis Cancelmi, Franco Nero, Sabrina Impacciatore, Benjamin Clementine tutti presenti in 'In The Hand of Dante' di Julian Schnabel film fuori concorso. Tra gli altri grandi attori presenti anche Jude Law che interpreta Vladimir Putin nel film in concorso 'The Wizard of the Kremlin di Olivier Assayas', oltre a George Clooney e Adam Sandler per 'Jay Kelly' di Baumbach. Presenti anche la coppia The rock e Emily Blunt con 'The smashing machine' sul leggendario campione di lotta libera, Mma e Vale Tudo Mark Kerr. Infine attesi anche Adam Diver e Cate Blanchett per 'Father, Mother, Sister, Brother' di Jim Jarmusch. Tra le star italiane insieme a Toni Servillo, atteso Pierfrancesco Favino nel film fuori concorso 'Il maestro' di Andrea Di Stefano e Valeria Bruni Tedeschi presente anche in 'Chien 51' film francese con Louis Garrel che chiuderà la mostra. C'è tanta Italia anche nelle sezioni fuori concorso. Nella sezione Venezia Spotlight l'italiano 'Ammazzare stanca' di Daniele Vicari. Italiani sono anche i film in Orizzonti: 'Il rapimento' di Arabella di Carolina Cavalli con Benedetta Porcaroli, Lucrezia Guglielmino, Chris Pine, Marco Bonadei ed Eva Robin's; e 'Un anno di scuola' di Laura Samai con Stella Wendick, Giacomo Covi, Pietro Giustolisi, Samuel Volturno. 'Portobello' di Marco Bellocchio è tra le quattro serie selezionate Fuori Concorso, ne saranno presentati i primi due episodi, insieme a 'Il Mostro' di Stefano Sollima con i primi 4 episodi della mini serie che racconta le prime fasi dell'inchiesta sui delitti del Mostro di Firenze. "E chissà che poi Sollima non prosegua il lavoro" ha commentato Barbera.

Anche la musica italiana troverà spazio nel ricchissimo programma della mostra, con tre documentari su altrettanti grandi artisti. 'Francesco De Gregori. Nevergreen', dedicato al raffinato cantautore romano; poi 'Piero Pelù. Rumore dentro' è un racconto intimo diretto dal regista Francesco Fei su un capitolo cruciale nella vita dell'icona del rock italiano; infine 'Nino. 18 giorni', film documentario su Nino D'Angelo diretto dal figlio Toni D'Angelo, un racconto intenso e toccante che scava nell'anima dell'artista.