Di Caprio bloccato ai Caraibi dal raid in Venezuela contro Maduro

Leonardo Di Caprio è stato costretto a saltare il Gala di premiazione del Palm Springs International Film Festival a causa delle restrizioni sui voli messe in atto dagli Stati Uniti in funzione del raid in Venezuela che ha portato all'arresto del presidente Nicolas Maduro. Lo scrive 'Variey' spiegando che la star di Hollywood non è stato in grado di lasciare la località di Saint Barts dove è stato fotografato in vacanza con familiari e amici, tra cui Jeff Bezos e Lauren Sanchez, in vista del nuovo anno. Di Caprio avrebbe dovuto ricevere il Desert Palm Achievement Award per l'interpretazione in "One Battle After Another".